Спаллетти об «Айнтрахте»: «Это очень скоростная команда, которая привыкла играть матчи навылет»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

«Айнтрахт» очень сильная команда с очень быстрыми игроками, которая хорошо играет по схеме 5-4-1. Они здорово охватывают все пространство благодаря своей скорости. Эта команда привыкла играть матчи навылет, их прошлогодний опыт в финале Лиги Европы этому хорошее подтверждение.

Мы должны подходить к каждой игре будто она решающая. Отношение к каждой игре, как к отдельному матчу заставляет нас всегда сохранять свой менталитет», — сказал Спаллетти после игры с «Сассуоло» (2:0).

Матч «Айнтрахт» — «Наполи» состоится 21 февраля. Начало — в 23.00 мск.