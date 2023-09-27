Ибрагимович может вернуться в «Милан» в качестве спортивного директора

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в миланский клуб.

По информации Calciomercato, владелец «Милана» Джерри Кардинале заинтересован в возвращении 41-летнего шведа в качестве спортивного директора.

18 сентября Ибрагимович посетил тренировочное занятие «Милана» перед матчем с «Ньюкаслом» (0:0) в групповой стадии Лиги чемпионов.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».