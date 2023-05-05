Колыванов: «Кварацхелия никогда не станет для болельщиков «Наполи» столь великим, как Марадона»

Бывший футболист итальянской «Фоджи» Игорь Колыванов отреагировал на чемпионство «Наполи» в серии А и оценил вклад 22-летнего хавбека Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Хочется поздравить «Наполи» с чемпионством. Все заслужено, Спаллетти сделал красивую команду, которая забивает много голов. Он качественный специалист, но великим пока Лучано не назовешь. Великие те, кто выигрывает Лигу чемпионов, чемпионат мира или чемпионат Европы. Я считаю, что он сейчас один из лучших тренеров в мире. Насколько велик вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи»? Хвича выделяется, он самобытный футболист, забивать умеет. Для первого сезона в серии А он выступил очень достойно и качественно. Но с Марадоной Кварацхелию нельзя сравнить. Он никогда не станет для неаполитанцев столь же великим. Болельщики «Наполи» будут любить и восхвалять Хвичу, но Марадона только один, такие, как Диего, вряд ли еще будут», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Накануне «Наполи» сыграл вничью в гостевом матче с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно завоевал скудетто. Неаполитанский клуб стал чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1990 года. Для Спаллетти победа в чемпионате Италии стала дебютной в статусе тренера.