Шалимов: «Кварацхелии никакой лондонский «Арсенал» не нужен»

Бывший футболист «Наполи» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе неаполитанского клуба.

«Обратил бы внимание не только на голы Хвичи, на то, как он забивает, а на игру в пас, на качество передачи — поле он видит хорошо, отдает вовремя. В «Рубине», на мой взгляд, Хвича в последний год стал передерживать мяч, не отдавать партнерам, старался все сделать сам — и это делало его предсказуемым, приводило к кризису. В Италии он мяч не передерживает, все вовремя — короткий пас, дриблинг. Все по месту.

Говорить об Англии может тот, кто не видел обстановку в Неаполе, когда команда идет наверху. Я играл в «Наполи» — это что-то потрясающее по атмосфере и вниманию болельщиков. Никакой лондонский «Арсенал» не нужен. Чем «Арсенал» лучше «Наполи»? С футбольной точки зрения ничем. Если только финансами», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В составе «Наполи» 21-летний футболист играет с лета 2022 года. В этом сезоне он провел за неаполитанцев 20 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.