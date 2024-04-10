Агент Иммобиле рассказал, что футболист хочет остаться в «Лацио»

Агент форварда «Лацио» Чиро Иммобиле Алессандро Моджи рассказал о будущем своего клиента.

В СМИ писали, что футболист может покинуть клуб из-за конфликта с болельщиками.

«Чиро — часть истории «Лацио», он капитан. Он хорошо себя чувствует в Риме, но ясно, что до и после окончания сезона может произойти много всего. В летнее трансферное окно возможны разные ситуации», — рассказал Моджи Sport Mediaset.

Он добавил, что сам футболист хотел бы остаться в команде.

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 335 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.