Дубль Чалханоглу помог «Интеру» обыграть «Торино»

«Интер» дома победил «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 49-й минуте полузащитник «Торино» Адриен Тамез получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. После этого футболист «Интера» Хакан Чалханоглу оформил дубль, забив на 56-й и 60-й минутах.

«Интер» 22 апреля досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24. Команда набрала 89 очков в 34 матчах. «Торино» с 46 баллами занимает 10-ю строчку в турнирной таблице серии А.