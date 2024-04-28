Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:27

Дубль Чалханоглу помог «Интеру» обыграть «Торино»

Ана Горшкова
Корреспондент
Гол Хакана Чалханоглу в матче с «Торино».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Интер» дома победил «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 49-й минуте полузащитник «Торино» Адриен Тамез получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. После этого футболист «Интера» Хакан Чалханоглу оформил дубль, забив на 56-й и 60-й минутах.

«Интер» 22 апреля досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24. Команда набрала 89 очков в 34 матчах. «Торино» с 46 баллами занимает 10-ю строчку в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 34-й тур
28 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Торино

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
1
0
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аталанта» — «Эмполи»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии