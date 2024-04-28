Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:00

«Аталанта» — «Эмполи»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Аталанта» примет «Эмполи» в матче 34-го тура серии А
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аталанты» Джанлука Скамакка.
Джанлука Скамакка.
Фото Reuters
Telegram Дзен

28 апреля «Аталанта» дома встретится с «Эмполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра в городе Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Аталанта» — «Эмполи» будет доступна по подписке и в прямом эфире всем зрителям канала «Матч Футбол 2». Начало — в 18.55 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 34-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» под руководством Джанпьеро Гасперини набрала 64 балла и располагается на шестом месте в турнирной таблице серии А. «Эмполи» — 17-я строчка и 31 балл.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел 33 матча за команду, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
Серия А
0
Читайте также
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ваноли посвятил победу Черышеву