Источник: «Фиорентина» хочет продать Кокорина

«Фиорентина» хочет продать российского нападающего Александра Кокорина, сообщает Fiorentina News.

Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

По информации источника, итальянский клуб хочет попробовать продать Кокорина в летнее трансферное окно. «Арис» заинтересован в выкупе футболиста.

Контракт 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года.

На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах. Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра.