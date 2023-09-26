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Италия

Судейство

Сегодня, 08:44

Итальянцы начали публиковать переговоры судей и ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Федерация футбола Италии, Ассоциация итальянских арбитров и компания DAZN согласовали проект по развитию местного футбола. В частности, он коснется судейской темы. Ей будет посвящена передача Open VAR, первый выпуск которой состоялся 24 сентября.

В ней менеджер судей серий А и В, известный арбитр Джанлука Рокки разобрал эпизоды матчей 4-го тура чемпионата Италии, которые прошли с 16 по 18 сентября. Телезрителям в деталях показали работу судей и их видеоассистентов, дали возможность прослушать их переговоры, а Рокки все это прокомментировал и оценил.

Джанлука Рокки.

Руководители итальянских арбитров называют случившееся «историческим моментом» и надеются, что проблемы судейства станут более понятными болельщикам, а процесс принятия решений в ходе матча удастся сделать более прозрачным.

Передача Open VAR будет выходить в эфир на регулярной основе.

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