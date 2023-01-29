Итальянцы признали Миранчука одним из лучших в матче с «Эмполи»

Итальянские спортивные СМИ поставили высокие оценки полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку за игру в матче 20-го тура серии А с «Эмполи» (2:2).

Наш легионер вышел на поле на 55-й минуте при счете 0:2, на 82-й начал комбинацию, завершившуюся мячом Риччи, а на 85-й отдал голевой пас на Санабрию. Уже после этого удар хавбека с левой ноги пришелся в штангу.

Corriere dello Sport поставило Миранчуку 6,5, отметив, что главный арбитр правильно не назначил пенальти в ворота хозяев в эпизоде, когда Алексей оказался на газоне в штрафной в результате борьбы с защитником.

La Gazzetta dello Sport оценила россиянина еще выше — 7,0. Ведущее спортивное издание страны отметило, что он стал одним из тех футболистов гранатовых, кто перевернул ход встречи, приняв непосредственное участие в обеих результативных комбинациях.

Самой щедрой оказалась туринская газета Tuttosport — 7,5. Вот ее комментарий: «Миранчук выдал уникальную по эффективности пропорцию между касаниями мяча и созданием остроты у чужих ворот. На 90-й минуте мяч после его удара попал в штангу, а до этого русский активно участвовал в двух голевых атаках. А еще голкипер «Эмполи» Викарио один раз вытащил из девятки обводящий удар Алексея»