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Сегодня, 04:36

Итальяно: «Фиорентина» играла на том же уровне, что и фантастический «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в финале Кубка Италии.

«Мы начали очень сильно, даже создали много моментов после того, как открыли счет, но затем позволили «Интеру» провести контратаку, которой можно было избежать. Это была игра с финалистом Лиги чемпионов, с победителем чемпионата мира Лаутаро Мартинесом, который и забил второй гол из ниоткуда.

Во втором тайме мы сделали все, создали множество голевых моментов и создали большие проблемы для «Интера». Жаль, но уходим с сожалением, потому что я думаю, что мы играли на том же уровне, что и фантастический «Интер». Это разочаровывает, но нам нужно подготовиться к еще одному финалу и двум играм в серии А, поэтому мы не можем сейчас расслабляться, мы должны сохранять концентрацию», — цитирует Football Italia Итальяно.

 
24&nbsp;мая. &laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Лаутаро Мартинес празднует гол. «Интер» снова взял Кубок Италии, «Реал» выиграл и поддержал Винисиуса, Холанн не испортил триумф «Брайтона»
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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