Итальянский журналист высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину»

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Не знаю, честно говоря, как поступит «Фиорентина» с Александром Кокориным, если клуб из Кипра не выкупит его контракт и он вернется в Италию. Но лично я ни за что не оставил бы его в команде. Ни в коем случае. Кокорин уже показал все, на что способен», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего Александра Кокорина принадлежит «Фиорентине» и рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. В составе «Ариса» Александр Кокорин провел 26 матчей, на его счету 11 голов и шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.