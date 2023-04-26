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Италия

Сегодня, 08:00

Президент серии А допустил возможность переноса матча «Наполи» — «Салернитана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент серии А Лоренцо Казини заявил, что матч 32-го тура между «Наполи» и «Салернитаной» может быть перенесен, если Министерство внутренних дел Италии объявит, что игра представляет угрозу для общественного порядка.

Муниципалитет Неаполя ранее просил перенести игру с субботы на воскресенье 30 апреля, чтобы провести ее в то же время, что и матч «Интер» — «Лацио», ссылаясь на опасения по поводу общественной безопасности.

«Мы находимся в контакте с Национальной обсерваторией по спортивным мероприятиям Министерства внутренних дел. Если будут причины для переноса матча по соображениям общественного порядка, лига адаптируется», — приводит слова Казани Football Italia.

Если «Наполи» обыграет «Салернитану», а идущий на втором месте «Лацио» не сможет победить «Интер», то команда Лучано Спаллетти официально выиграет скудетто.

Источник: Football Italia
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Наполи
ФК Салернитана
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