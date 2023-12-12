Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:44

«Кальяри» вырвал победу в матче с «Сассуоло», Паволетти забил ударом через себя на 90+9-й минуте

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Кальяри» дома вырвал победу в игре с «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 7-й минуте гол забил Мартин Эрлич. Хозяева отыгрались в концовке встречи — на 90+4-й минуте отметился Джанлука Лападула. На 90+9-й минуте Леонардо Паволетти принес «Кальяри» победу, забив ударом через себя.

«Сассуоло» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Руана Трессолди.

«Кальяри» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 15 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
11 дек, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
2:1
Сассуоло

Футбол
ФК Кальяри
ФК Сассуоло
Серия А
1
Обсудить
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Осимхен признан лучшим игроком Африки в 2023 году