«Кальяри» вырвал победу в матче с «Сассуоло», Паволетти забил ударом через себя на 90+9-й минуте

«Кальяри» дома вырвал победу в игре с «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 7-й минуте гол забил Мартин Эрлич. Хозяева отыгрались в концовке встречи — на 90+4-й минуте отметился Джанлука Лападула. На 90+9-й минуте Леонардо Паволетти принес «Кальяри» победу, забив ударом через себя.

«Сассуоло» с 63-й минуты играл вдесятером после удаления Руана Трессолди.

«Кальяри» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 15 очками — на 15-й строчке.