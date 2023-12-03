Камоцци о Кварацхелии: «Не вижу в нем нового Месси или Роналду»

Советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича очень хороший игрок. Не думаю, что после номинации на «Золотой мяч» у него наступит звездная болезнь, или он станет каким-то упрямым игроком. Не вижу в нем нового Месси или Роналду, но Хвича очень интересный футболист», — цитирует Камоцци ODDS.ru.

Франко Камоцци также поделился ожиданиями от матча «Наполи» с «Интером».

«В данном поединке «Интер» считается небольшим фаворитом даже на чужом поле. Тем не менее, учитывая, что обе команды не всегда выступают стабильно в обороне, ожидается достаточно результативная игра. Это тяжелый матч для обеих команд. Обе могут победить», — добавил Камоцци.

Матч 14-го тура Серии А «Наполи» — «Интер» пройдет 3 декабря на стадионе «Сан-Паоло» в 22:45 по московскому времени.