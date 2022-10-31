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Италия

Сегодня, 08:56

Канчельскис — о Миранчуке: «Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис оценил для «СЭ» игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино», показывал результат и забивал. Как бы ни было, главное, чтобы он не потерялся. В «Торино» он дает результат и играет», — сказал Канчельскис «СЭ».

В составе туринцев в этой встрече отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, которые забили свои голы на 35-й и 37-й минутах.

Всего на счету россиянина два гола за «Торино» в этом сезоне.

Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
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