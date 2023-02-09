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Италия

Сегодня, 08:09

Кассано: «Моуринью разваливает «Рому». Это полный ужас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре «Ромы» против «Эмполи» (2:0) в матче 21-го тура серии А под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Два угловых, два гола к десятой минуте. Только стандарты, заметили? «Эмполи» доминировал на поле. И вроде идет «Рома» третьей, но то, что я вижу на поле, это полный ужас, Моуринью разваливает команду, хотя умеет находить отговорки. Но рано или поздно его прижмут», — приводит слова Кассано fcinter1908.it.

60-летний Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Под его руководством команда выигрывала Лигу конференций в сезоне-2021/22.

Римская команда занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков за 21 матч.

Антонио Кассано
Футбол
ФК Рома
ФК Эмполи
Жозе Моуринью
серия А
3
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