Кьер извинился перед болельщиками «Милана» за поражение от «Интера» в Суперкубке Италии

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Защитник «Милана» Симон Кьер извинился перед болельщиками за поражение от «Интера» (0:3) в Суперкубке Италии.
«Мы плохо начали матч, а дальше стало только сложнее. «Интер» хорош в своем деле, но сегодня мы не показали того результата, которого заслуживают болельщики. Мы можем только извиниться перед ними. Теперь «Милан» должен проанализировать этот матч и вернуться на правильный путь, нет времени опускать голову, но это поражение причиняет боль», — приводит слова защитника Football Italia.
Также Кьер рассказал, чего не хватало «Милану» в этом матче.
«Время оправданий молодых игроков, которым не хватает опыта, прошло. Мы все должны расти и брать на себя ответственность. Сегодня мы не играли с нашей индивидуальностью и должны научиться внимательно следить за этим», — отметил Кьер.
«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом». Лидер — «Ювентус» (9 титулов).
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