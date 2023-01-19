Президент «Интера» поделился мыслями после победы в матче Суперкубка Италии над «Миланом»

Президент «Интера» Стивен Чжан поделился эмоциями после победы в матче Суперкубка Италии над «Миланом» (3:0).

«Это особенная победа, потому что мы не только выиграли дерби, но и завоевали очередной трофей, четвертый за последние годы», — цитирует Football Italia Чжана.