Президент «Интера» поделился мыслями после победы в матче Суперкубка Италии над «Миланом»

Сегодня, 09:33
Президент «Интера» Стивен Чжан поделился эмоциями после победы в матче Суперкубка Италии над «Миланом» (3:0).
«Это особенная победа, потому что мы не только выиграли дерби, но и завоевали очередной трофей, четвертый за последние годы», — цитирует Football Italia Чжана.
«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом». Лидер — «Ювентус» (9 титулов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования