Кокорин: «Ребята из «Фиорентины» говорили: «Для нас загадка, почему ты не играешь»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем этапе карьеры в «Фиорентине». 31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит итальянской команде.

— Что я делал во Флоренции? Хороший вопрос (смеется). В итоге, прекрасно жил, параллельно занимался — как на работу ходил. Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре, наверное, подряд. Были одни тренеры, которые меня покупали, но в итоге травмировался. Когда пришел новый тренер, который меня не ждал, они взяли новых игроков.

Конфликты в «Фиорентине»? Ни одного. Меня не собирались включать в заявку на сезон? Скорее всего, так и было бы. А так ни одного конфликта. Я не могу много рассказывать, я принадлежу «Фиорентине». Я понимаю по тренировкам с тем же Душаном Влаховичем и другими ребятами, что могу играть. Для меня главной оценкой была оценка ребят, которые играли в топовых клубах и говорили: «Для нас загадка, почему ты не играешь», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».