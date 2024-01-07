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Италия

Сегодня, 09:41

Конте хочет возглавить «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Итальянский тренер Антонио Конте может возглавить топ-клуб серии А. Специалист выбирает между «Миланом» и «Ювентусом», пишет La Repubblica.

По данным источника, тренер хочет возглавить туринский клуб, но также рассматривает и другие предложения. «Рома» и «Наполи» также обращались к Конте.

Конте уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год. С ним туринцы трижды становились чемпионами Италии и дважды выигрывали Суперкубок страны. Последним местом работы специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте этого года.

Антонио Конте
ФК Милан
ФК Ювентус
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