Конте хочет возглавить «Ювентус»

Итальянский тренер Антонио Конте может возглавить топ-клуб серии А. Специалист выбирает между «Миланом» и «Ювентусом», пишет La Repubblica.

По данным источника, тренер хочет возглавить туринский клуб, но также рассматривает и другие предложения. «Рома» и «Наполи» также обращались к Конте.

Конте уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год. С ним туринцы трижды становились чемпионами Италии и дважды выигрывали Суперкубок страны. Последним местом работы специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте этого года.