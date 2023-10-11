Конте отреагировал на информацию о переговорах с «Наполи»

Экс-тренер «Челси» и «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Наполи».

«Мое имя связывают с важными клубами, но на данный момент я хочу только спокойно ждать и наслаждаться временем со своей семьей», — написал Конте в социальных сетях.

10 октября сообщалось, что 54-летний итальянец может возглавить «Наполи», если клуб решит уволить Руди Гарсию.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».