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Италия

Сегодня, 09:55

Конте: «Когда я вернусь, остальным придется тяжело»

Руслан Минаев
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Итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал свое потенциальное возвращение в футбол.

«Стресс — это мое топливо, давление обеспечивает мотивацию, потому что когда ты побеждаешь, это даже лучше. Есть положительный и отрицательный стресс. Для меня это энергия и чистый адреналин.

Когда я вернусь, я буду еще лучше готов противостоять топ-испытаниям. Я читаю новости, но сейчас я чувствую, что мне нужно посвятить время себе и моей подрастающей дочери. После этого, я буду готов вернуться в битву. И когда я вернусь, остальным придется тяжело», — цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

10 октября сообщалось, что 54-летний итальянец может возглавить «Наполи», если клуб решит уволить Руди Гарсию.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

Антонио Конте
Футбол
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