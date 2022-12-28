Кварацхелия назвал Роналду своим кумиром

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что Гути и Криштиану Роналду были его любимыми игроками.

«Гути. Я всегда следил за ним, мне нравился стиль его игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, а вскоре после этого он закончил карьеру. После Гути моим любимым игроком стал Криштиану Роналду. Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но мой кумир — Криштиану», — приводит слова Кварацхелии Goal.com.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.