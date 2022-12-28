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Италия

Сегодня, 12:56

Кварацхелия назвал Роналду своим кумиром

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что Гути и Криштиану Роналду были его любимыми игроками.

«Гути. Я всегда следил за ним, мне нравился стиль его игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, а вскоре после этого он закончил карьеру. После Гути моим любимым игроком стал Криштиану Роналду. Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но мой кумир — Криштиану», — приводит слова Кварацхелии Goal.com.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/it/notizie/kvaratskhelia-si-racconta-a-dazn-il-mio-giocatore-preferito-era-guti/blt9a979c6018ba7e14
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
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