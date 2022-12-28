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Италия

Сегодня, 08:44

«Ювентус» интересуется покупкой Макаллистера

Виктория Кравченко
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«Ювентус» интересуется покупкой полузащитника «Брайтона» и национальной сборной Аргентины Алексиса Макаллистера, La Repubblica.

По данным источника, игрой футболиста на чемпионате мира в Катаре остался доволен главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

24-летний полузащитник выступает за «Брайтон» с января 2020 года, его соглашение с английским клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Макаллистер сыграл за команду из Брайтона 14 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 42 миллиона евро.

ФК Ювентус
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