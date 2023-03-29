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Италия

Сегодня, 13:59

Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» до 2028 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с клубом, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, 22-летний игрок дал согласие на заключение нового соглашения, которое будет рассчитано до 2028 года. Сторонам осталось согласовать последние детали. Зарплата грузина вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год.

С учетом бонусов ежегодный доход Кварацхелии может составить 4 миллиона евро. Сумма отступных в контракт не будет включена.

Отмечается, что «Наполи» может рассмотреть продажу полузащитника в 2024 году или позже, но потребуют за трансфер не менее 100 миллионов евро.

Хвича выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.

Источник: Foot Mercato
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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