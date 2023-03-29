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Италия

Сегодня, 15:20

Моуринью останется в «Роме» до 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью останется в клубе еще на сезон, сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, во время паузы на игры сборных 60-летний тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, то есть до истечения срока контракта, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций-2022.

В текущем сезоне серии А римляне занимают пятое место, набрав 47 очков в 27 матчах.

Источник: Roma Press
ФК Рома
Жозе Моуринью
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