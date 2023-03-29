Моуринью останется в «Роме» до 2024 года

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью останется в клубе еще на сезон, сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, во время паузы на игры сборных 60-летний тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, то есть до истечения срока контракта, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций-2022.

В текущем сезоне серии А римляне занимают пятое место, набрав 47 очков в 27 матчах.