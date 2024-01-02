Леау сравнил себя с Роналду, назвав Криштиану эгоистом

Вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал, на кого их футболистов хочет быть похож. Он также отметил, что не эгоистичный игрок.

«Мой кумир — Криштиану Роналду. Хочу ли я быть похожим на него и Мбаппе? Я могу достичь этого, но я не эгоист. Я могу забивать голы, но, если я могу отдавать передачи, я делаю это. На таких уровнях все решают цифры, у Мбаппе, Холана и Месси они говорят сами за себя», — цитирует Леау AS.

Нападающий отметил, что станет таким же, как Роналду или Мбаппе, когда начнет вести себя также, как они.

В этом сезоне футболист провел 20 матчей, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Роналду с 54 голами стал лучшим бомбардиром 2023 года. Он на два мяча опередил Килиана Мбаппе и Харри Кейна, которые отличились по 52 раза.