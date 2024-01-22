Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива скончался на 80-м году жизни

Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива скончался в больнице после инфаркта, информирует The Sun.

Ранее сообщалось, что 79-летний Рива потерял сознание, когда находился у себя дома в Кальяри. Сыновья бывшего футболиста отвезли его в больницу, но мужчину не удалось спасти.

На клубном уровне Рива играл за «Леньяно» и «Кальяри». Вместе с красно-синими он выигрывал чемпионат Италии в сезоне-1969/70. Рива — лучший бомбардир в истории клуба, он забил за команду 207 голов.

За сборную Италии форвард провел 42 матча, в которых отметился 35 голами. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).