Мальдини подтвердил, что «Милан» близок к продлению контракта с Леау

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на информацию о том, что клуб близок к продлению соглашения с Рафаэлем Леау.

«Мы близки к полному соглашению о продлении контракта с Рафаэлем Леау, это правда. У нас с Рафой один и тот же план, мы оба хотим продолжать работать вместе», — приводит слова Мальдини Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Леау сыграл в 44 матчах за команду во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач. 23-летний португалец выступает за «россонери» с 2019 года.