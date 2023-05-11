Сакки считает, что «Интер» заслужил победу в матче против «Милана»

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Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки считает, что «Интер» (0:2) заслуженно победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против миланского клуба.
«Интер» заслужил победу, команда была вовлечена в игру как физически, так и ментально. Эта победа придаст футболистам уверенности в своих силах. Команда Симоне Индзаги была хорошо организована и выжала максимум из ошибок соперника", — цитирует Сакки Football Italia.
Ответная игра состоится в Милане 16 мая. В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Следующая встреча между командами пройдет 17 мая.