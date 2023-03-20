Манчини не уверен, что итальянский футбол переживает возрождение

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о выходе трех итальянских клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала вышли «Наполи», «Милан» и «Интер».

«Из-за того, что 3 наших клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов, нельзя говорить о возрождении итальянского футбола.

Если бы 33 итальянских футболиста были на поле — то может быть. Даже 50 процентов от этого количества было бы достаточно», — сказал Манчини на пресс-конференции.

Матчи четвертьфиналал Лиги чемпионов состояться в апреле 2023 года.