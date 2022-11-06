Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на игру с «Болоньей»

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Лукич, Пеллегри, Влашич, Синго, Лазаро, Риччи, Джиджи, Миранчук.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» в августе 2022 года. Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Матч «Болонья» — «Торино» состоится сегодня, 6 ноября, начало — в 14:30 по московскому времени.