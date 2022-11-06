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Италия

Сегодня, 13:39

Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на игру с «Болоньей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Лукич, Пеллегри, Влашич, Синго, Лазаро, Риччи, Джиджи, Миранчук.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» в августе 2022 года. Туринский клуб арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Матч «Болонья» — «Торино» состоится сегодня, 6 ноября, начало — в 14:30 по московскому времени.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Торино

Источник: https://twitter.com/TorinoFC_1906/status/1589203756104953857?s=20&t=DckWqreUfZgdqUIGs0G5TQ

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Алексей Миранчук
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ФК Торино
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