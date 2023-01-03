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Италия

Сегодня, 13:28

Миранчук выйдет в старте «Торино» на игру против «Вероны»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Торино» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе команды на матч 16-го тура серии А против «Вероны» (4 января).

Главный тренер туринцев Иван Юрич видит россиянина основным игроком своей команды и настаивает на выкупе Миранчука из «Аталанты».

Сам Юрич при этом пока не продлил контракт с «Торино» до 2025 года, как того хочет клуб. Одним из условий тренера является усиление состава, и сюда входит в том числе покупка Миранчука, который пока находится в аренде до лета 2023 года.

Главным тренером «Вероны» является Сальваторе Боккетти, его команда потерпела шесть поражений подряд.

При этом у Боккетти нет необходимой лицензии, чтобы руководить командой в статусе главного тренера на скамейке запасных. Поэтому новым главным тренером номинально стал 52-летний специалист Марко Дзаффарони.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Верона
ФК Торино
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