«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел на первое место в серии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Монцу» в матче 14-го тура серии А — 2:1.

На 11-й минуте встречи полузащитник гостей Душан Влахович не смог реализовать пенальти. Однако через минуту его партнер по команде Адриен Рабьо нанес точный удар по воротам соперника. Полузащитник хозяев Валентин Карбони сравнял счет в добавленное время — он забил гол на 90+1-й минуте игры. Через три минуты Федерико Гатти снова вывевел черно-белых вперед.

После этой игры «Ювентус» с 33 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб из Турина продлил серию без поражений в серии А до 9 матчей. «Монца» идет на 10-й позиции. В активе команды 18 очков.

8 декабря «Ювентус» встретится с «Наполи», а «Монца» 10-го числа сыграет против «Дженоа».