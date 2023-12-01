В «Аталанте» отреагировали на слухи о готовности отдать Миранчука в аренду

Сегодня, 15:32
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался об информации, что полузащитник команды Алексей Миранчук может быть отдан в аренду во время зимнего трансферного окна.
«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — сказал Д’Амико в разговоре Sport24.
В СМИ появлялась информация о том, что Миранчука готовы отпустить в аренду с обязательным правом выкупа.
В текущем сезоне Миранчук сыграл 7 матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.