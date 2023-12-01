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Италия

Сегодня, 15:32

В «Аталанте» отреагировали на слухи о готовности отдать Миранчука в аренду

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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался об информации, что полузащитник команды Алексей Миранчук может быть отдан в аренду во время зимнего трансферного окна.

«Аталанта» готова отпустить Миранчука в аренду? Это неправда», — сказал Д’Амико в разговоре Sport24.

В СМИ появлялась информация о том, что Миранчука готовы отпустить в аренду с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 7 матчей (215 минут), в которых не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: Sport24.ru
Алексей Миранчук
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