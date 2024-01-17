Моуринью попрощался с болельщиками «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на своей странице в социальной сети опубликовал прощальное видео для болельщиков римской команды.

«Пот, кровь, слезы, радость, грусть, любовь, братство, история, сердце, вечность», — написал Моуринью в описании к ролику.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.