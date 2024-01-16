Моуринью не смог сдержать слез во время прощания с болельщиками «Ромы»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать эмоций во время прощания с болельщиками «волков». 16 января специалист был отправлен в отставку.

Португалец покидал тренировочную базу римлян, когда дорогу перекрыли фанаты «джалоросси». Они встали перед автомобилем Моуринью, чтобы выразить ему благодарность. Сам специалист в этот момент растрогался и не смог сдержать слез.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.