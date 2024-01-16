Балахнин объяснил, почему увольнение Моуринью из «Ромы» не стало неожиданностью

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал обстоятельства отставки Жозе Моуринью с поста наставника римской «Ромы».

«Моуринью уже сам давал понять, что хочет уйти из «Ромы», своими предыдущими высказываниями о сомнениях по поводу будущего. Я думаю, к этому все шло с его стороны. Мы же не знаем всех подробностей. Возможно, существовал какой-то конфликт внутри клуба. По крайней мере, недопонимание наверняка было», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.