Моуринью заявил, что хочет продлить контракт с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что хочет остаться в римском клубе. О своем желании он впервые сообщил публично. Специалист отметил, что при подписании нового контракта, он обсудит с руководством вопросы ограничения финансового фейр-плей.

«Я хочу продолжить работу в «Роме». И если я останусь в «Роме», нам придется серьезно подумать об ограничениях финансового фейр-плей, которые у нас есть, потому что, возможно, лучше работать с более молодыми игроками и давать им некоторые шансы», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Специалист возглавил команду летом 2021 года. Нынешний контракт тренера с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций УЕФА в сезоне-2021/22. А годом позже «Рома» играла в финале Лиги Европы.

15 декабря португальца оштрафовали на 20 тысяч евро за высказывания в адрес арбитра.

После 16 туров «Рома» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. Лидирует — «Интер» (41 очко).