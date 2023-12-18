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Италия

Сегодня, 14:51

«Ювентус» намерен арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Филлипса

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Келвин Филлипс.
Фото Reuters
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«Ювентус» рассчитывает взять в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Келвина Филлипса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры по поводу сделки. «Ювентус» рассчитывает включить в соглашение право выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Филлипс выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах команды во всех турнирах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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