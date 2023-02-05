Осимхен забил 16-й гол в чемпионате Италии, в топ-5 европейских лиг больше только у Холанна

Сегодня, 16:59
«Наполи» на выезде разгромил «Специю» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.
Дублем отметился форвард Виктор Осимхен, на счету которого теперь 16 голов в серии А.
В топ-5 европейских чемпионатов нигериец сравнялся с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном и уступает лишь нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну (25 голов).
В гонке бомбардиров бундеслиги лидирует Никлас Фюллькруг из «Вердера» с 13 голами. В ла лиге — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (14). В лиге 1 — форврад «Реймса» Фоларин Балоган (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования