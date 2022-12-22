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Италия

Сегодня, 13:25

«Наполи» готов предложить Кварацхелии контракт до 2028 года и поднять зарплату в два раза

Иван Торопцев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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«Наполи» собирается подписать новый контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанцы намерены удержать 21-летнего грузина у себя, несмотря на интерес со стороны ряда европейских команд. Итальянский клуб готов предложить футболисту контракт до конца июня 2028 года и увеличить зарплату вдвое (сейчас игрок зарабатывает 1,2 миллиона евро в год).

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду.

Грузинский полузащитник выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия
Футбол
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