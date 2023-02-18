«Ньюкасл» готов рассмотреть покупку Рабьо

Сегодня, 15:31
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо, сообщает Fichajes.
По данным источника, туринцы не готовы продлить контракт с 27-летним футболистом, так как в клубе не уверены, что смогут потянуть его финансовые запросы.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.