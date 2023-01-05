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Первый тренер Миранчука: «Если в «Торино» будет доверие к Леше, то он будет прибавлять, играть ярко»

Алина Савинова
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Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника Алексея Миранчука, оценил игру футболиста за «Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

«Алексей будет забивать и прибавлять только тогда, когда ему будут доверять. Он соответствует конкурентной среде и уровню той команды, в которой играет. Но обязательно ему должны доверять — это основное условие развития Леши.

В «Аталанте» было какое-то недопонимание между Гасперини и Алексеем, потому что от Леши ждали чего-то невероятного, но тренер не смог раскрыть весь потенциал. Если в «Торино» будет доверие к Леше, то он будет прибавлять, играть ярко, чувствовать уверенность, развивать свои таланты в тонком пассе, стандарте и креативе. Алексей уходил из «Локомотива» с чувством доверия, которое давал ему Семин, а в «Аталанте» этого чувства немного убавилось. Сейчас Леша снова обретает уверенность, соответствует уровню игрока команды основного состава Серии А. Буду следить за его развитием и радоваться результатам. Браво, Леха", — цитирует Воронкова Sport24.

В матче против «Вероны» Миранчук забил гол, который стал для него третьим за 10 игр в чемпионате Италии.

Россиянин выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-04-pervyy-trener-miranchuka-yesli-v-torino-budet-doveriye-k-leshe-to-on-budet-pribavlyat-igrat-yarko
Алексей Миранчук
Футбол
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