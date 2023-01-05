Спортивный директор «Лацио» считает, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре ответил на вопрос, стоит ли ожидать появления российских футболистов в Серии А.

«Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А. По политическим причинам в том числе», — приводит «РБ Спорт» слова Таре.

На данный момент в Италии выступают два российских игрока. Алексей Миранчук играет за «Торино». В 10 матчах Серии А полузащитник отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Денис Черышев играет в составе «Венеции» в Серии Б. В текущем сезоне он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.