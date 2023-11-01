Первый тренер Миранчука заявил, что россиянину нужно уходить из «Аталанты»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, считает, что футболисту нужно уходить из итальянского клуба.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Леша пока не особо рвется», — приводит «РБ Спорт» слова Воронкова.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 4 матча за клуб из Бергамо, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Торино».