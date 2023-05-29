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Италия

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Пиоли: «Милану» нужно усиливать состав, если мы хотим бороться за скудетто и добиться успеха в Лиге чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).

«В Лиге чемпионов мы выступили на порядок лучше, чем от нас ожидали. Однако нельзя сказать подобного о результатах в чемпионате. Впервые за долгое время нам пришлось вести борьбу сразу в двух больших турнирах. Не секрет, что нам чего-то не хватало. Например, основного голкипера, который был травмирован на протяжении пяти месяцев.

Если мы хотим бороться за скудетто, а также снова добиться успеха в Лиге чемпионов, нам нужно усиливать состав в летнее трансферное окно. Нам нужны исключительно качественные футболисты, способные поднять уровень команды. Я не беспокоюсь о возрасте потенциальных новичков», – приводит слова Пиоли La Gazetta dello Sport.

За тур до конца чемпионата «Милан» (67 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. Красно-черные уже не опустятся ниже четвертой строчки, таким образом, они гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Ювентус» располагается на 7-й строчке – 59 очков.

ФК Милан
ФК Ювентус
Стефано Пиоли
серия А
0
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