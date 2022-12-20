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Италия

Сегодня, 22:10

Пирло рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Я говорил с «Ювентусом», с «Манчестер Сити» Роберто Манчини и с другими крупными командами, но в конце концов решил поехать в Турин — у них был хороший проект, чтобы вернуться на путь побед. Они только что пережили несколько трудных лет, но у них был новый стадион, и они строили новый «Юве», где я был бы важным игроком, поэтому я решил перейти туда», — приводит слова Пирло Manchester Evening News.

43-летний итальянец выступал в «Ювентусе» с 2011 по 2015 год и провел за него 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году, после чего возглавил «Ювентус» в 2020 году. В августе 2021-го он покинул команду. Сейчас он возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/pirlo-man-city-guardiola-meeting-25792069
Андреа Пирло
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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