Пирло рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити» в 2011 году.

«Я говорил с «Ювентусом», с «Манчестер Сити» Роберто Манчини и с другими крупными командами, но в конце концов решил поехать в Турин — у них был хороший проект, чтобы вернуться на путь побед. Они только что пережили несколько трудных лет, но у них был новый стадион, и они строили новый «Юве», где я был бы важным игроком, поэтому я решил перейти туда», — приводит слова Пирло Manchester Evening News.

43-летний итальянец выступал в «Ювентусе» с 2011 по 2015 год и провел за него 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году, после чего возглавил «Ювентус» в 2020 году. В августе 2021-го он покинул команду. Сейчас он возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».