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Сегодня, 15:51

Погба хотел завершить карьеру из-за шантажа со стороны брата

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба мог завершить футбольную карьеру. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, такое решение могло быть принято из-за шантажа со стороны его брата.

Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 миллионов евро.

Старшему брату Поля Погба предъявлено обвинение в вымогательстве в составе организованной банды и в преступном сговоре. Все подозреваемые взяты под стражу на время судебного разбирательства.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/paul-pogba-considered-quitting-football-after-blackmail-attempt/
Поль Погба
ФК Ювентус
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